Coppa Italia, Lazio-Roma: Lukaku marcatore a 3.25. Castellanos a quota 4.00

Ancora una volta regna l’equilibrio nei pronostici che anticipano il derby di Roma. Mercoledì 10 gennaio alle 18:00 va in scena il quarto di finale della Coppa Italia Lazio-Roma. Assenti alcuni big da una parte e dall’altra e anche l’aggiornamento delle probabili formazioni sposta la bilancia delle quote sulla lavagna scommesse, con la squadra di Mourinho che alla vigilia della gara è proposta vincente a 2.72, contro il successo biancoceleste a 2.85 e il pareggio a 2.92. Lo scarto è minimo anche per quanto riguarda le quote sul passaggio del turno: a 1.87 la Roma, a 1.94 la Lazio.



Per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre nella manifestazione la Roma ha vinto 11 derby, contro i 7 dei biancocelesti e appena 2 pareggi, ma va detto che i giallorossi non vincono in casa della Lazio dal 2016 e che in generale nelle ultime 3 stracittadine non hanno segnato neanche una rete. Saranno Dybala e Lukaku in particolare a dover interrompere questa serie: il belga è proposto in gol a 3.25, l’argentino è a 4.00. Pronte a rispondere le punte biancocelesti nonostante le assenze di Immobile e Luis Alberto. Felipe Anderson, Castellanos e Zaccagni potrebbero essere le tre preferenze di Sarri contro peraltro una retroguardia giallorossa in emergenza: senza Smalling, Kumbulla, Ndicka e Llorente vicino a Mancini ci dovrebbero essere Cristante e Huijsen, alla prima da titolare. Castellanos è considerato il più pericoloso tra le punte laziali a quota 4.00.