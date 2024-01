Coppa Italia, le designazioni arbitrali: Orsato per Lazio-Roma, Milan-Atalanta a Di Bello

Si comincia domani, con la sfida tra Fiorentina e Bologna, e si conclude giovedì sera quando la Juventus ospiterà all’Allianz Stadium la rivelazione Frosinone, capace di eliminare nel turno precedente il Napoli campione d’Italia in carica. Prendono il via i quarti di finale di Coppa Italia e l’AIA ha reso note le relative designazioni arbitrali per le quattro partite in programma che dovranno stabilire gli accoppiamenti in vista delle semifinali.



Per il match tra Fiorentina e Bologna - prevista alle ore 21 di martedì 9 gennaio - tocca al signor Marchetti, con Di Iorio e Lo Cicero come assistenti e Serra VAR; mercoledì è il turno delle due gare di maggior fascino, col derby delle 18 tra Lazio e Roma che sarà diretto da Orsato (e Irrati davanti al monitor) e l’appuntamento delle 21 di San Siro, tra Milan ed Atalanta, che vedrà protagonisti Di Bello come arbitro e Valeri in qualità di VAR.



Come dicevamo, si chiude con Juve-Frosinone di giovedì 11 gennaio (ore 21): la direzione della partita è affidata al signor Sacchi, con La Penna VAR.