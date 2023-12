Fiorentina-Parma (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Italia 1) è una partita valevole per gli ottavi di finale in Coppa Italia. Si gioca allo Stadio Artemio Franchi di Firenze in una gara secca: in caso di parità dopo i primi 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Chi passa il turno ai quarti troverà la vincente di Inter-Bologna, in calendario mercoledì 20 dicembre a San Siro.



LE ULTIME - Oltre agli infortunati Dodo e Castrovilli, Italiano deve fare a meno dello squalificato Martinez Quarta e lascia a riposo Nico Gonzalez. Due ballottaggi di formazione: Milenkovic o Ranieri in difesa al fianco di Yerry Mina e come esterno d'attacco tra Brekalo e Ikoné.

Dall'altra parte Pecchia, primo in classifica a pari punti col Venezia in Serie B, non può contare sullo squalificato Zagaridis.

Arbitra Marinelli, assistito da Di Gioia e D'Ascanio con Feliciani quarto uomo, Maggioni e Di Vuolo al Var.



PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Mina, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Brekalo, Barak, Kouamé; Nzola. (A disp. Terracciano, Vannucchi, Comuzzo, Pierozzi, Ranieri, Biraghi, Arthur, Duncan, Amatucci, Bonaventura, Infantino, Ikoné, Sottil, Beltran). All. Italiano.



PARMA (4-2-3-1): Corvi; Coulibaly, Osorio, Circati, Ansaldi; Bernabè, Estevez; Partipilo, Sohm, Benedyczac; Bonny. (A disp. Chichizola, Turk, Balogh, Valenti, Delprato, Di Chiara, Cyprien, Hainaut, Camara, Mihaila, Charpentier, Colak, Man, Begic). All. Pecchia.