Dopo la vittoria del Milan contro il Napoli firmata da Piatek e alla vigilia di Inter-Lazio, oggi si giocano altri due quarti di finale in Coppa Italia. La Roma gioca a Firenze con Schick al posto di Dzeko. Trasferta anche per la Juventus contro l'Atalanta a Bergamo, dove Allegri raggiunge quota 250 presenze sulla panchina bianconera.



PROBABILI FORMAZIONI



Fiorentina-Roma (ore 18.15 in diretta tv su Rai Due)

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Edimilson Fernandes, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Muriel. All. Pioli.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy; Schick. All. Di Francesco.

Arbitro: Manganiello.



Atalanta-Juventus (ore 20.45 in diretta tv su Rai Uno)

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Duvan Zapata. All. Gasperini.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Spinazzola; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi. All. Allegri.

Arbitro: Pasqua.