Dopo la vittoria del Napoli sulla Lazio, stasera si gioca il secondo quarto di finale in Coppa Italia. Allo Juventus Stadium (dove finora ha sempre perso) arriva la Roma, priva dello squalificato Dzeko. Dall'altra parte Sarri ha un dubbio di formazione per completare il tridente con Cristiano Ronaldo e Higuain: Douglas Costa, Bernardeschi o Dybala? Chi passa il turno sfiderà in semifinale (andata e ritorno) la vincente di Torino-Milan, in programma martedì prossimo il giorno prima di Inter-Fiorentina.



PROBABILI FORMAZIONI

Juventus-Roma (ore 20.45 in diretta tv su Rai Uno)

JUVE (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca.

Arbitro: Rocchi.