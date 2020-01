Milan-Torino (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara secca valevole per i quarti di finale in Coppa Italia. Pioli rilancia Piatek titolare e fa partire dalla panchina Ibrahimovic. Senza lo squalificato Meité, Mazzarri si gioca la panchina granata dopo l'umiliante 0-7 contro l'Atalanta in campionato. Chi passa il turno trova la Juventus. Il Napoli aspetta la vincente di Inter-Fiorentina, in programma domani sera sempre a San Siro.



PROBABILI FORMAZIONI

Milan-Torino (ore 20.45 in diretta tv su Rai Uno)

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Piatek, Rebic. All. Pioli.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lulic, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri.

Arbitro: Pasqua.