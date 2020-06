Finalmente ci siamo. In questa lunghissima stagione, condizionata dallo stop coronavirus, la Serie A è pronta ad emettere il suo primo verdetto assegnando questa sera a Roma la Coppa Italia. La finale si disputerà all'Olimpico (fischio d'inizio ore 21) e vedrà contrapposte il Napoli (sorteggiata in casa) contro la Juventus.



I DUBBI - Gli azzurri di Gennaro Gattuso arrivano alla finalissima dopo aver eliminato l'Inter e non avranno a disposizione lo squalificato Ospina, ma potranno contare sul tandem Mertens-Insigne da record. I bianconeri del grande ex-Maurizio Sarri hanno eliminato il Milan e sebbene fra i convocati la rosa sia al completo, ma non saranno ancora a disposizione né l'altro ex Higuain né Chiellini. Tanti i dubbi di formazione a partire dalla presenza in campo o meno dell'uomo mercato Miralem Pjanic per la Juve e di Fabian Ruiz ancora non al 100% per il Napoli.



DOVE VEDERLA - La diretta tv della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus andrà in onda a partire dalle 21 su Raiuno sul digitale terrestre e su Raiuno Hd (501 del digitale).



PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

JUVE (4-3-3): ​Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Dybala.