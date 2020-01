In campo per la Coppa Italia. Dopo la vittoria del Torino contro il Genoa ai rigori, oggi si giocano altri tre ottavi di finale: Napoli-Perugia, Lazio-Cremonese e Inter-Cagliari. Domani sempre in gara secca si bissa con Fiorentina-Atalanta, Milan-Spal e Juventus-Udinese. Poi giovedì sera si chiude con Parma-Roma.



PROBABILI FORMAZIONI



Napoli-Perugia (ore 13 in diretta tv su Rai Due)

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Elmas; Lozano, Milik, Insigne. All. Gattuso.

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Sgarbi, Gyomber, Falasco; Rosi, Falzerano, Carraro, Dragomir, Nzita; Falcinelli, Iemmello. All. Cosmi.

Arbitro: Massimi.



Lazio-Cremonese (ore 18 in diretta tv su Rai Due)

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Patric, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Immobile, Berisha. All. Inzaghi.

CREMONESE (3-5-2): Ravaglia; Caracciolo, Ravanelli, Terranova; Zortea, Arini, Castagnetti, Valzania, Migliore; Ceravolo, Palombi. All. Rastelli.

Arbitro: Maggioni.



Inter-Cagliari (ore 20.45 in diretta tv su Rai Due)

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lukaku, Esposito. All. Conte.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Walukiewicz, Lykogiannis; Castro, Oliva, Ionita; Nainggolan; Cerri, Simeone. All. Maran.

Arbitro: Chiffi.