Ancora Coppa Italia. Dopo le vittorie di Cremonese, Genoa e Fiorentina rispettivamente contro Empoli, Ascoli e Cittadella, oggi sono in programma altre tre partite valide per i sedicesimi di finale. Si (ri)parte questo pomeriggio, quando il Sassuolo riceve il Perugia. A seguire Spal-Udinese e Udinese-Bologna senza Mihajlovic in panchina.





PROBABILI FORMAZIONI



Sassuolo-Perugia (ore 15 in diretta tv su Rai Sport)

SASSUOLO (4-3-2-1): Russo; Muldur, Piccinini, Peluso, Tripaldelli; Duncan, Obiang, Bourabia; Traore, Djuricic; Raspadori. All. De Zerbi.

PERUGIA (4-3-2-1): Fulignati; Mazzocchi, Gyomber, Rodin, Di Chiara; Falzerano, Balic, Nicolussi Caviglia; Bonaiuto, Fernandes; Melchiorri. All. Oddo.

Arbitro: Sozza.



Spal-Lecce (ore 18 in diretta tv su Rai Sport)

SPAL (3-5-2): Berisha; Cannistrà, Salamon, Felipe; Cionek, Missiroli, Valdifiori, Jankovic, Igor; Paloschi, Floccari. All. Semplici.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Benzar, Rossettini, Dell’Orco, Vera; Imbula, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; Lapadula, Babacar. All. Liverani.

Arbitro: Giua.



Udinese-Bologna (ore 21 in diretta tv su Rai Sport)

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Opoku, De Maio, Sierralta; Ter Avest, Barak, Walace, Fofana, Samir; Teodorczyk, Lasagna. All. Gotti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Mbaye, Corbo, Paz, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Svanberg, Skov Olsen; Juwara. All. Mihajlovic.

Arbitro: Piccinini.





QUADRO OTTAVI:



Atalanta-Fiorentina

Inter-Cagliari/Sampdoria



Napoli-Sassuolo/Perugia

Lazio-Cremonese



Milan-Spal/Lecce

Torino-Genoa



Roma-Parma/Frosinone

Juventus-Udinese/Bologna