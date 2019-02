Dopo il brutto 0-0 fra Lazio e Milan, tocca alla Fiorentina, ospitare l'Atalanta per la seconda semifinale di andata della Coppa Italia. Una sfida non priva di polemiche (soprattutto di calendario) fra due formazioni che si stanno contendendo, sia in campionato che soprattutto attraverso la Coppa Italia, un piazzamento europeo. Due squadre con uno stato di salute simile anche se i viola di Stefano Pioli arrivano alla gara dopo il 3-3 in extremis (e zeppo di polemiche) contro l'Inter, mentre i nerazzurri di Giampiero Gasperini arrivano da due pesanti ko consecutivi ottenuti contro Milan e Torino.





DOVE VEDERLA - Il calcio d’inizio della gara è in programma alle ore 21,00 e come tutti gli incontri di Coppa Italia, sarà trasmessa in chiaro dalla Rai, e trasmessa su Rai 1 e Rai 1 HD.





PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.