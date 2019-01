Parte oggi con tre gare il programma degli ottavi di finale della Coppa Italia, la Tim Cup che vedrà scendere in campo 5 formazioni di Serie A e una di Serie C. Apre alle 15 la Lazio che affronterà l'unica formazione non del massimo campionato di Serie A, il Novara di Viali. Alle 18 è la volta del Milan che fa visita alla Sampdoria con il neo-acquisto Paquetà subito in campo, I rossoneri saranno poi protagonisti mercoledì in Arabia Saudita contro la Juventus che chiuderà la giornata di oggi in trasferta a Bologna, fischio d'inizio ore 20.45.





LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Badelj, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile.

NOVARA (4-3-1-2): Benedettini; Cinaglia, Sbraga, Bove, Visconti; Sciaudone, Ronaldo, Nardi; Schiavi; Manconi, Eusepi.



SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari.

MILAN (4-3-3): Reina; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuaín, Calhanoglu. BOLOGNA (3-5-2): Da Costa; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Soriano, Pulgar, Svanberg, Mbaye; Destro, Palacio.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Spinazzola; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Dybala, Kean, Cristiano Ronaldo.





DOVE VEDERLE IN TV

Lazio-Novara si giocherà sabato 12 gennaio alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa in diretta esclusiva dalla Rai sul canale Rai 2. Sampdoria-Milan si giocherà sabato 12 gennaio 2019 alle ore 18.00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà trasmessa in diretta su Rai 2. Infine Bologna-Juventus si giocherà sabato 12 gennaio 2019 alle ore 20.45 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna e sarà trasmessa in diretta da Rai 1.