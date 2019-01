Anche in Italia è tempo di ottavi e a battezzare questa prima fase ci pensano la Samp di Marco Giampaolo e il Milan di Gattuso. Su betaland.it si punta sulla vittoria dei rossoneri combinata alla prima rete del Pipita a 8.20. Domenica invece sarà la volta dell’Inter in campo contro il Benevento (11.25). La mano vincente sembra essere quella dei padroni di casa, quotati a 2.35 con Over 3.5 negli 1X2+U/O3.5. Si chiude in bellezza con un super Napoli dal facile passaggio turno a 1.15 e con la vittoria in tasca contro il Sassuolo (7.00) a 1.40.