Fiorentina e Atalanta sono le altre due protagoniste (assieme a Lazio e Milan) delle semifinali di Coppa Italia. Dopo aver eliminato Roma e Juventus, le due squadre si possono considerare le outsider della competizione e la gara di andata che si gioca al Franchi si presenta in equilibrio quasi perfetto. La Fiorentina non perde da 9 partite ed è leggermente favorita, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, a 2,57. I nerazzurri - si legge in una nota - sono reduci da due sconfitte consecutive in campionato, ma sono indietro di un soffio, a 2,70, il pareggio si gioca a 3,45. Le quote sul passaggio turno ribaltano quelle sulla gara di andata, per la finale infatti è favorita la Dea, a 1,60, con i toscani a 2,25. Scommettitori allineati al pronostico, il 40% ha giocato la vittoria della Fiorentina nella gara di andata ma per il 45% sarà l’Atalanta ad andarsi a giocare la finale. La squadra di Pioli fa divertire e segna tantissimo, vanta infatti la più alta percentuale realizzativa in questa Coppa Italia: la rete dei padroni di casa è a 1,25, si sale a 3.70 per una rete della squadra viola in entrambi i tempi. Segnare al Franchi potrebbe facilitare molto le cose ai bergamaschi in vista del ritorno e la rete nerazzurra è probabile, a 1,26.