Sull’onda dell’entusiasmo per il derby vinto, la Lazio chiude il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia ospitando all’Olimpico il Parma. In palio questa sera c’è il pass per l’Atalanta, avversario nei quarti in calendario mercoledì 27 gennaio, tra una settimana. Chi saranno i protagonisti della sfida? A riposo Immobile, non convocato da Inzaghi, i bookmaker internazionali credono a Caicedo e Muriqi, arrivato la scorsa estate alla Lazio ma ancora a caccia della consacrazione. Per i betting analyst, infatti, i biancocelesti potrebbero ottenere la qualificazione con una rete su punizione del "Pirata" kosovaro, un’ipotesi offerta a 6,50. Modalità di scommessa simile ma protagonista diverso: un gol di testa di Caicedo e vittoria biancoceleste pagherebbero 8 volte la posta. Tornando alle quote sulla partita, i bookmaker danno ovviamente fiducia alla Lazio tanto che il successo interno è dato ad appena 1,30 contro il 9,00 degli ospiti mentre il pareggio è in quota a 5,40. Il gruppo di D’Aversa ha mosso la classifica con il pareggio sul campo del Sassuolo e insegue una salvezza che è alla portata, con un punto di distacco dal Cagliari quartultimo in classifica. L’Over, a 1,53, appare decisamente più probabile dell’Under, dato a 2,35. Il 2-1 biancoceleste, uscito già nell’ultima gara di Coppa Italia tra le due (era il 14 gennaio 2014), si gioca a 8,60 mentre quello ducale, mai vittoriosa in questa competizione contro la squadra di Inzaghi pagherebbe 27 volte la posta.