Dopo il match di sabato in campionato, finito in parità, si stringe la forbice delle quote tra Milan e Napoli, che scenderanno di nuovo in campo a San Siro, per i quarti di finale della Coppa Italia. Sul tabellone SNAI, dunque, il Napoli resta favorito, ma il colpo degli azzurri sale da 2,00 (quota a cui era proposto il loro successo per il match di sabato) a 2,25. La quota sui rossoneri, invece, ha compiuto il percorso inverso, scendendo a 3,25 contro il 3,70 offerto sulla gara di Serie A e sempre a 3,25, infine, si punta su un altro pareggio (stavolta porterebbe ai supplementari), risultato con cui, tra l'altro si concluse anche l'ultimo confronto di Coppa Italia giocato a San Siro, la semifinale d'andata dell'edizione 1989/90. Allora, come due giorni fa, finì 0-0, risultato dato a 8,75 per il prossimo match. Dopo i 20 minuti giocati sabato sera, il nuovo bomber rossonero Krzysztof Piatek si prepara all'esordio da titolare: il primo gol con la maglia del Milan è dato a 3 volte la scommessa.