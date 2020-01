Coppa Italia, il Milan (a 1,68) ospiterà il Torino (a 5,00). Il Milan è ancora imbattuto nel 2020 dove ha collezionato 4 vittorie e 1 pareggio. Il Torino è reduce dalla pesante sconfitta interna (0-7) in campionato subita per mano dell’Atalanta, non vincono al Meazza dal 2000 e nell’ultimo confronto di Coppa Italia con i rossoneri, datato 2017, persero per 2-1, al momentaneo vantaggio di Belotti risposero Kucka e Bonaventura. La vincente tra Milan e Torino affronterà la Juventus.