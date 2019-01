Coppa Italia, domenica si comincia alle 15 con Torino-Fiorentina. Per la bandiera delle scommesse il fattore campo può incidere sul risultato finale e suggerisce l’1 a 2,25, l’X a 3,25 e il 2 a 2,85. Tra i risultati esatti lo 0 – 0 moltiplica per 9,25, l’1 – 1 per 5,50, il 2 – 0 per 11,25 e l’1 – 2 per 10,50. In serata, alle 20,45, al San Paolo il Napoli ospita il Sassuolo sostenuto dai favori del pronostico con l’1 basso a 1,40, che arrotonda a 4,75 per l’X per diventare 6,75 per il 2.