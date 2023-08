La Coppa Italia prosegue e dopo la giornata di ieri - in cui si sono consumate le eliminazioni di Empoli, Bari, Ascoli e Palermo - si torna in campo. Oggi si misureranno quattro formazioni di Serie A: alle 17.45 apre la Salernitana che ospita la Ternana, a cui seguirà Cosenza-Sassuolo, in programma alle 18. Si prosegue nella serata con Lecce-Como alle 21, mentre a chiudere saranno Monza e Reggiana, in campo dalle 21.15. In palio 4 posti ai sedicesimi di Coppa Italia, in quelli che sono i primi passi di un lungo torneo che si concluderà il 15 maggio 2024.