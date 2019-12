Prosegue la Coppa Italia, con il quarto turno eliminatorio e con due gare in programma in questo giovedì. Al via alle 18, con la sfida del Tardini tra il Parma di Roberto D'Aversa e il Frosinone di Alessandro Nesta: i padroni di casa stanno andando molto bene in campionato ma sono reduci dal ko casalingo contro il Milan, mentre gli ospiti stentano in Serie B, nonostante fossero dati tra i favoriti a inizio stagione. Chi vince affrontrerà negli ottavi la Roma.



Alle 21 chiude poi il match del Sant'Elia di Cagliari tra la squadra di Maran e la Sampdoria di Ranieri, incredibile replica della roboante sfida di Serie A andata in scena lunedì scorso, con la vittoria in rimonta dei sardi per 4-3: padroni di casa favoriti anche in Coppa, mentre la Samp deve stare attenta a conservare a categoria. Chi vince troverà l'Inter agli ottavi.