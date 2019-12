Riparte la Coppa Italia con il quarto turno eliminatorio e tre gare in programma in questo martedì.



Si comincia alle 15 con una sfida tutta targata Serie B tra Cremonese ed Empoli: la vincente della gara del Giovanni Zini affronterà la Lazio agli ottavi.



Alle 18 è il turno del Genoa: i rossoblù di Thiago Motta sono impegnati al Ferraris con l'Ascoli, chi passa troverà il Torino nel prossimo turno.



Chiude alle 21 la Fiorentina, reduce da tre sconfitte consecutive in campionato: Montella ospita al Franchi il Cittadella, qualora superasse i veneti la Viola incontrerebbe l'Atalanta agli ottavi di finale.