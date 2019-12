Prosegue la Coppa Italia, con il quarto turno eliminatorio e con tre gare in programma in questo mercoledì. Al via alle 15, con la sfida tra il Sassuolo e il Perugia. Il club neroverde arriva dalla prestazione convincente contro la Juventus, il Grifone dalla vittoria con il Pescara. Con due grandi ex dal dente avvelenato: Iemmello e Falcinelli, col secondo che parte titolare. Chi passa pesca il Napoli.



SPAL-LECCE - Alle 18, poi, Spal-Lecce: pericolanti in campionato, Petagna e compagni proveranno a ritrovare la vittoria in Coppa Italia, mentre i salentini vogliono dare continuità alle prestazioni positive in Serie A. Spazio a chi ha giocato meno per tutte e due le squadre. Chi passa incrocia il Milan.



UDINESE-BOLOGNA - Chiude il programma, alle 21, Udinese-Bologna: i friulani hanno eliminato il Sudtirol nel turno successivo, vincendo per 3-1, mentre i felsinei hanno superato per 3-0 il Pisa. Chi vince gli ottavi sfida la Juventus.