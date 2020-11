Pomeriggio di, con in campo tre squadre di. Si inizia alle 14, con ildi Marco, ancora positivo al coronavirus, che vince contro l'all'Olimpico-Grande Torino.piegando i liguri del neotecnico Vincenzopratica chiusa nel corso dei primi 45 minuti, ora i granata troveranno il, con Giampaolo che avrà la possibilità di sfidare il suo recente passato.Alle 17, poi, il derby della Lanterna tra. I rossoblù non se la passano bene, penultimi in classifica in Serie A e con Rolandoa rischio esonero: una vittoria nel derby, con conseguente eliminazione dei rivali storici, potrebbe risollevare il morale. In campionato si sono già affrontate, con Ranieri che ha impattato 1-1 col Grifo: a Jankto rispose Gianluca