Stasera si completa il programma dei sedicesimi di finale in. Si (ri)parte alle ore 18, quando lo Spezia riceve il Lecce (serie B). A seguire alle ore 21 c'è Sampdoria-Torino: chi passa il turno trova la Juventus agli ottavi, sempre in gara secca.SPEZIA (3-5-2): Zoet; Bertola, Hristov, Erlic; Ferrer, Sher, Kiwior, Agudelo, Bastoni; Nzola, Strelec. All. Thiago Motta.LECCE (3-4-3): Bleve; Calabresi, Dermaku, Barreca; Blin, Bjoerkengren, Helgason, Meccariello; Pablo Rodriguez, Olivieri, Listkowski. All. Baroni.Ottavi di finale (dal 12 al 19 gennaio):Juventus-Sampdoria/TorinoSassuolo-CagliariFiorentina-NapoliVenezia-AtalantaMilan-GenoaLazio-UdineseSpezia/Lecce-RomaEmpoli-Inter