Coppa-Italia: Milan e Bologna da Mattarella. Conceicao: "Sono sicuro che sapremo onorare la finale"

"L'Italia è molto importante per me e ora sono orgoglioso di essere qui in questa sede alla presenza del Capo dello Stato, alla guida del Milan, in vista della finale, che sono certo sapremo onorare". Come riporta l'Ansa, lo ha detto, ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica,, con le delegazioni di Milan e Bologna, alla vigilia della finale di coppa Italia."Rammentate sempre, come è stato detto e come ben sapete, chedel nostro Paese e degli altri Paesi da cui provenite. Il vostro comportamento è esemplare per i ragazzi e per i giovani. Questo è un valore sulle vostre spalle, sulle vostre capacità di campioni, sulla vostra responsabilità". Lo ha detto, durante. Mattarella ha poi sottolineato "quanto vi sia di etico nei campioni che sono visti come riferimento da parte di tanti ragazzi nel nostro paese. Ragazzi e ragazze, perché anche lo sport del calcio femminile sta crescendo, come è noto, e questo dimostra come sia un fenomeno intorno al quale si raccoglie la nostra comunità nazionale".

"Grazie per la passione che la Casa degli italiani dimostra al modo dello sport e lei sa quanto ne siamo orgogliosi". Lo ha detto il, rivolgendosi al presidente della Repubblica,. Malagò ha sottolineato che "questa occasione sarà per me l'ultima volta nel ruolo di numero 1 del Comitato olimpico. La coppa italia è la coppa del presidente e le due squadre, Milan e Bologna, sono a loro volta orgogliose di essere qui, alla vigilia della finale, con i loro presidente, Joey Saputo e Paolo Scaroni".

. "La finale di Coppa Italia è un pezzo di storia del calcio ie dello sport italiano, che sono parte della storia del Paese", ha aggiunto Malagò.