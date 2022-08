Sarà ancora derby tra Inter e Milan. Le due milanesi, che si sono affrontate sia per lo scudetto deciso all'ultima giornata che per la semifinale dell'ultima Coppa Italia, sono le grandi favorite anche per la nuova edizione del torneo. I campioni in carica, così come i rossoneri, vedono a 3,50 il successo finale secondo i betting analyst. Costretta a inseguire, invece, la Juventus, per cui il titolo a un anno dalla finale persa ai supplementari vale 4 volte la posta, mentre per il Napoli orfano di Insigne e Mertens il successo si trova a quota 6. Segue a distanza la Roma di José Mourinho, per cui la vittoria finale è in quota a 10. Più indietro i rivali della Lazio, che inseguono a 15, mentre sono distanti le altre contendenti: l'Atalanta di Gian Piero Gasperini è vista vincente a 25, con la Fiorentina proposta a 35.