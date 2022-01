Contro il grande ex Shevchenko il Milan inizia stasera la sua caccia alla Coppa Italia. La prima partita, l’ottavo di finale, porta a San Siro (fischio di iniziò ore 21, diretta Canale 5) il Genoa, allenato proprio dall’ex rossonero Sheva. Per Pioli il primo tassello di una competizione a cui tiene. Proprio per questo stasera il Milan giocherà con una formazione con quasi tutti i migliori. Ibrahimovic è squalificato (paga l’espulsione per la rissa con Lukaku nel derby di coppa dello scorso anno), in attacco spazio a Giroud. Alle sue spalle Maldini, Saelemaekers e il rientrante Rebic. A tornare è anche Tomori, al centro della difesa con Gabbia e Kalulu a destra.



Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud. All. Pioli.



Genoa (4-3-1-2): Semper, Hefti Vanheusden, Ostigard, Vazquez; Portanova, Badelj Sturaro; Melegoni, Caicedo, Yeboah. All. Shevchenko.