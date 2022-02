Parlare di derby scacciacrisi potrebbe sembrare quasi ironico visto che si scontrano le prime due squadre della Serie A ma domani sera a San Siro, nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia, Milan e Inter non possono certo sbagliare. Sia perché c’è in palio la finale del torneo nazionale, sia perché complessivamente, hanno centrato appena 3 vittorie nelle ultime 5 giornate di campionato. L’Inter, secondo gli esperti, parte favorita a 2,30 rispetto al 3,10 dei rossoneri con il pareggio che si gioca a 3,40. Il bilancio in Coppa Italia parla di sostanziale equilibrio con 10 vittorie del Milan, otto interiste e sette pareggi. Le due formazioni milanesi, a livello di semifinale, si sono sfidate solo una volta 37 anni fa: a passare il turno, nel doppio confronto, fu il Diavolo. I nerazzurri sono però avanti anche nel testa a testa, 1,62 per i ragazzi di Inzaghi contro il 2,25 per Ibrahimovic e compagni. Se la Combo Gol + Over, in quota a 1,98, è nelle corde del match, ecco che il risultato esatto di 2-1, uscito già 5 volte nelle sfida di Coppa Italia, non è da escludere: quello in favore del Milan è offerto a 11,50 mentre si scende fino a 9,50 per lo stesso punteggio ma per l’Inter. Il Ribaltone, come avvenuto nei quarti dello scorso anno e assai frequente in ambito di derby, pagherebbe 7 volte la posta. Fino al 17 dicembre, Lautaro Martinez ed Edin Dzeko erano stati la coppia d’oro dell’Inter. da quel giorno però qualcosa si è inceppato: basti pensare che, da allora, hanno segnato complessivamente appena 5 reti in tutte le competizioni. Domani sera, contro i rivali di sempre del Milan, appare l’occasione perfetta per mettersi alle spalle il periodo negativo. La Supercoppia nerazzurra, con Dzeko che serve l’assist vincente per il gol di Lautaro, è offerta a 12. Il Milan però non starà certo a guardare tanto che Olivier Giroud, dopo aver spaccato il derby di campionato, punta a fare lo stesso in Coppa Italia. Un’altra doppietta dell’attaccante francese si gioca a 18.