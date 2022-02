La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente le date delle gare d'andata delle semifinali di Coppa Italia. Si comincia il prossimo 1° marzo, con l'attesissimo derby tra Milan e Inter, il cui calcio di inizio è previsto per le 21 e che sarà trasmessa su Canale 5. Il giorno dopo spazio a un Fiorentina-Juventus altrettanto carico di aspettative, considerando che si tratterà della prima volta di Dusan Vlahovic in maglia bianconera sul campo della sua ex squadra: la partita sarà trasmessa, sempre a partire dalle 21, su Italia Uno.



Ancora da stabilire il programma delle semifinali di ritorno, previste indicativamente per il 20 aprile.