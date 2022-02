In campionato sta vivendo una crisi inaspettata, che l'ha fatta retrocedere dal primo al terzo posto. In Coppa Italia, però, l'Inter rimane la principale candidata al successo.I nerazzurri affrontano domani sera il Milan nella semifinale di andata e sono in pole per il passaggio del turno, dato a 1,60 dai betting analyst, mentre il Milan in finale vale 2,20 la posta. Nella gara d'andata prevale il «2» dell'Inter a 2,29, mentre l'«1» si gioca a 2,90. Poco più alta la quota del pari, fissata a 3,45. Un match da Goal, cioè con reti da entrambe le parti, è l'ipotesi nettamente più probabile, a 1,62, mentre il No Goal si gioca a 2,12. Over leggermente più basso a 1,75, con l'Under che si attesta a 1,93. Anche nella gara di venerdì contro il Genoa, Lautaro Martinez è rimasto a secco, allungando il suo digiuno di gol che dura dal match con la Salernitana di dicembre. Una rete dell'argentino vale 3 volte la posta, stessa quota per Olivier Giroud, match winner in campionato, mentre Rafael Leao è dato a 3,25. Nell'altra semifinale, la Juventus fa visita alla Fiorentina da favorita per l'accesso all'atto conclusivo. Il passaggio del turno vale 1,33 la posta, i viola seguono a distanza, a 3,05. Si comincia con l'andata del Franchi, dove il «2» è offerto a 2,30. Paga invece 3 volte la posta il successo casalingo dei toscani, mentre il pari è in quota a 3,35. Il Goal è avanti a 1,67, mentre è visto a 2,03 il No Goal. Grande equilibrio invece tra Over, a 1,83, e Under a 1,84. Tra i risultati esatti netta prevalenza dell'1-1, proposto a 5,80, mentre lo 0-1 è dato a 8,00.