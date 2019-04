L'ultimo passo prima della finale:si affrontano per la prima semifinale della2018/19, partendo dal risultato di 0-0 dell'andata all'Olimpico. Remake della semifinale della scorsa edizione, che vide i rossoneri prevalere sui biancocelesti ai calci di rigore dopo due 0-0. Chi supererà il turno affronterà la vincente tra Atalanta e Fiorentina. Clima teso a San Siro, dopo l'esposizione di uno striscione inneggiante a Mussolini da parte degli ultras biancocelesti e alcuni cori a sfondo razziale all'indirizzo di Bakayoko Bilancio complessivo leggermente a favore del Milan, con otto vittorie su diciannove precedenti in Coppa Italia (quattro pareggi, sette sconfitte), ma gli ultimi precedenti contro la Lazio non sorridono al Diavolo: escludendo i calci di rigore, un solo successo nelle ultime otto gare, 3-1 nei quarti di finale del gennaio 2012. Tre pareggi per 0-0 consecutivi tra Milan e Lazio in questa competizione, nessuna squadra ha mai pareggiato quattro incontri di fila per 0-0 contro una singola avversaria. La squadra di Gattuso ha mantenuto la porta inviolata in sette delle ultime otto partite in Coppa Italia (gol subito nella finale della scorsa edizione contro la Juventus), mentre quella di Inzaghi è imbattuta da sette incontri, escludendo i calci di rigore. I bianconcelesti, inoltre, a San Siro centreranno un nuovo primato: la Lazio toccherà quota 29 partite in Coppa Italia a partire dal 2012/13, più di qualunque altra squadra (al momento 28, come la Juve). Il Milan si affida a: otto gol in questa edizione della Coppa Italia, meglio di lui solo tre squadre (12 la fiorentina, 9 Catania e Novara).Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di: Reina; Musacchio, Caldara, Romagnoli; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo.: Strakosha; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe; Romulo, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic, Lulic; Correa; Immobile.