I rossoneri hanno vinto agli ottavi contro la Sampdoria al Ferraris per 2-0; la squadra di Ancelotti ha vinto con lo stesso risultato contro il Sassuolo. Il match si disputa a San Siro alle 20.45, a tre giorni dalla sfida di campionato che ha visto il Milan e il Napoli pareggiare per 0-0 in campionato.: il match tra le due squadre è in programma giovedì 31 gennaio alle 21 a San Siro. Dall’altra parte del tabellone ci sono due gare: Fiorentina-Roma e Atalanta-Juventus. Il Milan ha tutti a disposizione tranne Biglia, Caldara e Bonaventura; nel Napoli, oltre al lungodegente Chiriches, mancano Albiol e Hysaj, non convocati da Ancelotti.- Queste le statistiche Opta per il match di Coppa Italia tra Milan e Napoli in programma alle 20.45: “Sono 16 i confronti in Coppa Italia tra Milan e Napoli: i rossoneri hanno vinto il doppio delle sfide dei partenopei (8 contro 4) oltre a 4 pareggi. Escludendo la fase a gironi, il Milan ha sempre superato il turno nelle quattro occasioni in cui ha incrociato il Napoli in Coppa Italia. Il Napoli ha vinto solo una delle 7 partite di Coppa Italia giocate a San Siro contro il Milan (3 vittorie e 3 pareggi per i rossoneri): nel 2-0 del girone finale dell'edizione 1975-76, le altre 7 squadre hanno vinto nei 90 minuti regolamentari. Il Milan ha superato i quarti di finale di Coppa Italia solo in due delle ultime 6 partecipazioni al torneo, una delle quali nella scorsa stagione, contro l’Inter dopo i tempi supplementari (gol vittoria di Cutrone al 104° minuto). Il Napoli è approdato alle semifinali di Coppa Italia in quattro delle ultime sei partecipazioni al torneo, tuttavia gli azzurri sono stati eliminati nella scorsa stagione, perdendo 2-1 in casa contro l’Atalanta. Tra le squadre ancora in corsa in questa Coppa Italia, il Napoli è quella che ha tentato meno tiri durante gli ottavi di finale di questo torneo (11). Il Milan ha incassato 26 tiri contro la Sampdoria agli ottavi di finale di questa Coppa Italia, più di qualsiasi altra squadra in quella fase del torneo.: questa è la competizione in cui l’attaccante del Milan ha la media gol migliore: 0,7 a partita. Piotr Zielinski ha realizzato 3 degli ultimi 4 gol del Napoli in Serie A contro il Milan, i rossoneri sono inoltre la vittima preferita del polacco nel massimo campionato”.