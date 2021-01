Saràad aprire domani la tre giorni degli ottavi di Coppa Italia. Le due squadre si sono affrontate in campionato sabato scorso nel match vinto 2-0 dai rossoneri, favoriti anche in Coppa: per i betting analyst il successo milanese vale 1,58, quello granata è offerto a 5,40. Un pareggio, che porterebbe le due squadre ai supplementari, è in lavagna a 4,20. Nel match di campionato sono andati a segno Leão e Kessié (su rigore), entrambi nel primo tempo. La marcatura dei due si gioca rispettivamente a 2,40 e 4,75.di Conte debutta invece mercoledì (ore 15.00) nella competizione, in casa della, che ha già intrapreso da tempo il cammino in Coppa Italia, battendo il Padova nel terzo turno e l'Udinese nel quarto. Le quote sono molto sbilanciate sul «2» nerazzurro, che si abbassa fino a 1,71, mentre l'«1» viola si gioca a 4,30. Piuttosto alto anche il pareggio, a 4,10. L'insidia per l'Inter viene dai precedenti: l'ultima vittoria al Franchi è datata 2014, poi sono arrivati solo tre pareggi e tre sconfitte.Sempre mercoledì, c'è in programmacon la squadra di Gattuso super favorita, a 1,30 contro l'11 toscano. Il segno «X» è offerto a 6,20. L'ultimo successo dell'attuale capolista della Serie B in casa del Napoli risale al 17 febbraio 2008 quando i toscani si imposero per 3-1. Lo stesso risultato è pagato 101 volte la posta.Da «1» fisso, nella sera di mercoledì, il match all'Allianz Stadium tra, con la vittoria bianconera a 1,28, il blitz ligure a 10 e la «X» a 5,60. L'ultimo precedente in Coppa Italia tra Juventus e Genoa è datato dicembre 2017, in panchina per i bianconeri c'era Massimiliano Allegri, mentre i liguri erano guidati proprio dall'attuale tecnico Ballardini. Marcatori Dybala e Higuain, per il 2-0 finale dei campioni d'Italia in carica. Lo stesso risultato vale 7,40.Giovedì, due incontri: a bassa quota, 1,22, il successo casalingo dell'contro ilI sardi hanno comprensibilmente la testa al campionato, nel quale occupano la sedicesima posizione, a due punti dalla zona retrocessione. La sorpresa degli ospiti è a 11, un pari si gioca a 6,60. In programma anche il derbySebbene i padroni di casa partano favoriti a 1,47, c'è da fare attenzione agli estensi che nel cammino di Coppa hanno eliminato prima il Bari ai rigori poi, sempre dal dischetto, il Crotone infine hanno battuto 2-0 il Monza. La vittoria della Spal è offerta a 6.00, mentre il pareggio paga 4,70 volte la posta.