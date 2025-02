Il Milan batte 3-1 la Roma e vola in semifinale di Coppa Italia. Joao Felix-Gimenez, è già gol e assist

Getty Images

Ilè la prima semifinalista della Coppa Italia 2024/25. I rossoneri battono 3-1 ed eliminano lain una partita condotta praticamente dall'inizio e in cui sono sempre stati in vantaggio e in controllo. Dila doppietta dell'ex che indirizza un primo tempo dove i giallorossi producono tanto, ma si fermano sulla traversa colpita da. Nella ripresa il triplo cambio di Ranieri che manda in campo Dovbyk, Rensch e Pellegrini produce il momentaneo 2-1 della punta ucraina. L'esordio dei neo-acquisti Gimenez e Joao Felix, invece, confeziona il gol del 3-1 del portoghese su assist del messicano che chiude ogni conto.fa nuovi passi avanti e aspetterà di conoscere, il prossimo 25 febbraio, se sarà l'Inter o la Lazio la propria avversaria in semifinale.

Milan-Roma 3-1Marcatori: 16' Abraham (M) 42' Abraham (M), 54' Dovbyk (R), 73' Joao Felix (M)Assist: 16' Theo Hernandez (M), 42' Theo Hernandez (M), 73' Gimenez (M)4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Musah (89' Sottil), Fofana, Reijnders; Jiménez (70' Leao), Abraham (58' Gimenez), Pulisic (58' Joao Felix).A disposizione: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Thiaw, Camarda, Chukwueze, Jovic.All.: Conceicao.Svilar; Çelik (46' Rensch), Hummels (80' Nelsson), N'Dicka; Saelemaekers (80' El Shaarawy), Koné, Paredes (46' Pellegrini), Pisilli, Angeliño; Dybala, Shomurodov (46' Dovbyk).

A disposizione: De Marzi, Gollini, Abdulhamid, Salah-Eddine, Sangaré, Gourna-Douath, Cristante, Baldanzi, Soulé.All.: Ranieri.: Piccinini di Forlì.Ammoniti: Kone (R)Espulsi: -Clamoroso autogol di Reijnders che su cross dalla destra si lancia per anticipare Pellegrini, ma di testa manda la palla alle spalle di Maignan. Tutto annullato per la posizione di fuorigioco iniziale di Dovbyk,Gimenez serve una palla filtrante perfetta per Joao Felix che, tenuto in gioco da Rensch, col cucchiaio supera Svilar in uscita e chiude i conti.

Gimenez innesca Jimenez che batte Svilar in uscita. Piccinini annulla immediatamente per fuorigioco, evidente, dello spagnolo.Theo Hernandez ci prova su punizione dal limite come già fatto in Supercoppa contro l'Inter, ma questa volta il suo sinistro sfiora il palo.Esordio con la maglia del Milan per i due neo-acquisti: Joao Felix e Santiago Gimenez- Dovbyk inizia l'azione, allarga per Angelino che crossa di prima trovando la deviazione di Walker, ma la palla piomba sul secondo palo dove proprio Dovbyk si fionda battendo Maignan.

Corner di Hernandez sul secondo palo dove svetta Walker che di testa la manda sulla parte alta della traversa.Punizione a giro di Dybala che supera bene la barriera ma trova la deviazione in angolo di Maignan.Ancora Tammy Abraham per la doppietta dell'ex. Altro assist per Theo Hernandez con la difesa della Roma che si fa trovare completamente aperta e scoperta e con Celik che tiene in gioco tutti.Che occasione per Shomurodov che, perso dalla difesa, si fionda sull'assist rasoterra di Angelino in spaccata, ma il suo tiro è intercettato da Tomori che mette in angolo.

Altra occasione per la Roma con Dybala che porta palla al limite e calcia di sinistro ad incrocia costringendo Maignan a distendersi e mandare la palla in angolo.Cross al bacio di Angelino a centro area dove Pisilli prende il tempo a tutti e ci arriva per primo in stacco di testa. La traiettoria sembra vincente, ma si stampa sulla traversa alla destra di Maignan.Che errore di Theo Hernandez. La Roma sbaglia sul corner e concede al Milan un contropiede 3 contro 7 con Alex Jimenez che serve in area un pallone al bacio per Theo Hernandez il quale incespica sul pallone e non riesce a concludere.Brivido Maignan che prova a bloccare il tiro dal limite di Shomurodov, ma la palla gli sfugge e, fortunatamente per lui, finisce altaTheo Hernandez parte sul filo del fuorigioco e recupera una palla sul tiro sbagliato da Reijnders e pesca con un cross al bacio Tammy Abraham. L'ex giallorosso svetta di testa e con una frustata precisa a incrociare batte Svilar. Check var dopo il gol, ma è tutto buono.Abraham cade in area a contrasto con Hummels, l'arbitro fa segno che non c'è nulla di rilevante.Corner dalla destra calciato corto dalla Roma con Paredes che serve Saelemaekers il cui cross a centro area trova il colpo di testa del liberissimo Dybala che però colpisce debolmente e si fa parare da Maignan.