L’avversaria della Juve in semifinale di Coppa Italia arriverà dal match di stasera: a San Siro si affrontano Milan e Torino per i quarti di finale. Dirige la gara delle 20.45 l’arbitro Pasqua. Di seguito tutti gli episodi da moviola analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:









MILAN – TORINO Martedì 28/01 h. 20.45

PASQUA

VALERIANI – COLAROSSI

IV: GIACOMELLI

VAR: BANTI

AVAR: PRETI



40' - Annullato il 2-1 al Milan. Su spizzata di Theo Hernandez di testa, Piatek controlla il pallone con la mano sinistra e poi Rebic segna. Pasqua giustamente annulla la rete per il mani del polacco.



38' - Rebic rischia tantissimo. L'attaccante del Milan - con la porta alle spalle - colpisce con una gomitata Izzo che lo stava trattenendo. Per l'arbitro Pasqua l'attaccante del Milan è da ammonizione, il Var conferma la decisione non intervenendo. Rebic ha rischiato il rosso, il gomito era largo e ha colpito il difensore del Torino volontariamente. La review sarebbe stata necessaria e l'espulsione dell'attaccante rossonero sarebbe stata giusta.



37' - È regolare il pareggio di Bremer. Il difensore al momento del passaggio di Verdi è in posizione regolare (tenuto in gioco da Conti). Silent check del Var a confermare la decisione dell'arbitro e dei suoi assistenti.



30' - Ammonito Theo Hernandez per un intervento in netto ritardo in scivolata ai danni di Rincon. Corretta la decisione dell'arbitro Pasqua anche in questo frangente.



22’ - Ammonito Rincon per un fallo tattico su Krunic. Il centrocampista granata ha impedito al giocatore del Milan di avviare una potenziale ripartenza pericolosa.