Fiorentina-Atalanta, riflettori puntati su Muriel e Zapata, ultimamente decisivi per le loro squadre. Il gol dell’attaccante della Fiorentina è dato a 2,75 e sale a 12,00 abbinato all’assist di Chiesa. Si gioca a 3.00 la rete di Zapata che, se accoppiata all’assist di Ilicic, vale 16,00. Chi dei due segnerà più gol nel corso della gara? Per i bookmaker il duello finirà in parità, il segno X è infatti a 1,70, Muriel è a 3,75, a 4,00 il nerazzurro. A sorpresa, l’Atalanta è la seconda favorita tra le quattro semifinaliste per la vittoria della Coppa. La squadra di Gasperini infatti è a 3,25, dietro di un soffio solo al Milan, indiziato numero uno alla vittoria, a 3,00. Indietro la Lazio, offerta a 3,50 mentre la Fiorentina sembrerebbe quella con meno chance, a quota 6,00. Gli scommettitori di Sisal Matchpoint hanno scelto il Milan, che ha il 20% delle preferenze, seguito dall’Atalanta con il 15% delle giocate.