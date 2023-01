Prima lista di convocati diramata da Davide Ballardini, neo allenatore della Cremonese – subentrato all’esonerato di Massimiliano Alvini -. Il tecnico, originario di Ravenna, per la sfida di Coppa Italia contro il Napoli – in scena domani sera, alle ore 21, in diretta Mediaset su Canale 5 – ha convocato 20 giocatori.



Di seguito, la lista completa.



Portieri: Carnesecchi, Saro, Sarr



Difensori: Aiwu, Bianchetti, Hendry, Quagliata, Sernicola, Valeri, Vasquez



Centrocampisti: Castagnetti, Meité, Milanese, Pickel



Attaccanti: Buonaiuto, Ciofani, Felix, Okereke, Tsadjout, Zanimacchia