Il Napoli non si vuole fermare. Dopo il successo contro la Juventus che, unito al pari del Milan a Lecce, ha visto i partenopei volare a +9 sul secondo posto, l’obiettivo è il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. Al "Maradona" arriva la Cremonese del nuovo tecnico Davide Ballardini, a caccia di una vera e propria impresa, offerta a 10 su Olybet.it contro l’1,25 del segno «1». Fissato invece a 6,20 il pari che significherebbe tempi supplementari. Molto più equilibrio invece tra il No Goal, proposto a 1,85, e Goal visto a 1,87. Per quanto riguarda i protagonisti del match Spalletti si affida alla voglia di riscatto di Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. In vantaggio l'argentino, visto in rete a 1,85, quota che sale a 4,65 nel caso sia lui ad aprire le marcature del match, mentre si gioca a 2,25 un centro dell'attaccante azzurro.