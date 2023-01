Napoli-Cremonese (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity) è una gara valevole per gli ottavi di finale in Coppa Italia, che mette di fronte la prima e l'ultima squadra in classifica nel campionato di Serie A. Terna arbitrale tutta femminile: dirige l'incontro Maria Sole Ferrieri Caputi, assistita da Tiziana Trasciatti e Francesca Di Monte. Chi passa il turno ai quarti trova la Roma.



LE ULTIME - Fatta eccezione per lo squalificato Lozano, Spalletti può contare su tutta la rosa a disposizione e fa turnover in vista del derby campano di sabato sul campo della Salernitana, dove affronterà un altro nuovo allenatore (esonerato Nicola). Infatti oggi debutta sulla panchina della Cremonese il tecnico Ballardini, che ha preso il posto di Alvini. L'attaccante Dessers si aggiunge agli altri infortunati Ferrari, Ghiglione, Lochoshwili e l'ex di turno Chiriches.



LE PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Ndombele; Elmas, Simeone, Raspadori. (A disp. Sirigu, Marfella, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Gaetano, Lobotka, Zielinski, Zedadka, Zerbin, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia). All. Spalletti.



CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Hendry, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meitè, Valeri; Ciofani, Okereke. (A disp. Sarr, Saro, Aiwu, Quagliata, Milanese, Buonaiuto, Felix, Tsadjout, Zanimacchia). All. Ballardini.



Arbitro: Ferrieri Caputi, assistenti Di Monte e Trasciatti, Di Bello quarto uomo, Marini e Muto al Var.