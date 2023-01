Continuare a sognare in Coppa Italia come in Serie A. Il Napoli ospita la Cremonese negli ottavi di finale del torneo: calcio d’inizio alle 21. Nonostante le notizie circolate in giornata su un possibile posticipo del match, si gioca e Spalletti fa ampio ricorso al turnover. Kvaratskhelia è out per influenza, mentre gli altri big si accomoderanno in panchina: spazio ai vari Simeone, Raspadori, Ostigard e Ndombele. Gli azzurri cambiano ma non abbassano il proprio livello tecnico. Dall’altro lato dei grigiorossi nuovi di zecca. Sarà infatti la prima sotto la guida di Davide Ballardini che ha preso il posto di Alvini. Curiosità anche per la terna arbitrale tutta al femminile e guidata da Maria Sole Ferrieri Caputi. Chi passa il turno se la vedrà con la Roma di Mourinho.



Formazioni ufficiali:

NAPOLI - Meret, Bereszynski, Jesus, Ostigard, Olivera, Ndombele, Gaetano, Elmas, Raspadori, Zerbin, Simeone

CREMONESE - Carnesecchi; Hendry, Vasquez, Bianchetti, Quagliata; Pickel, Meite, Sernicola, Castagnetti; Okereke, Ciofani