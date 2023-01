Un altro pezzo di storia nel mondo arbitrale. Il match di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese, domani alle 21, sarà arbitrato da Maria Sole Ferrieri Caputi. Tiziana Trasciatti e Francesca Di Monte andranno a comporre una terna tutta al femminile, dopo averlo fatto lo scorso 26 dicembre in Serie B (la partita era Frosinone-Ternana). Ormai internazionali, Ferrieri Caputi, Trasciatti e Di Monte sono state designate da Gianluca Rocchi per meriti sul campo. Il prossimo step sarà il debutto in Serie A.