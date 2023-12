Dopo i successi della Lazio sul Genoa e della Fiorentina sul Parma ai calci di rigore, tra martedì e mercoledì si giocano altri due ottavi di finale di Coppa Italia. Si comincia con Napoli-Frosinone, con la squadra di Mazzarri che arriva dalla vittoria in campionato sul Cagliari e i giallazzurri di Di Francesco battuti sabato a Lecce. Le quote sono tutte a favore del Napoli, avanti nei 90' a 1,40 (nell'esito «1X2» fa sempre fede il risultato al termine dei tempi regolamentari): se il pareggio che porterebbe le due squadre ai supplementari vale cinque volte la posta, il colpo del Frosinone sale a 6,50. Nel testa a testa per il passaggio del turno che comprende anche i supplementari e gli eventuali rigori, non sembrano esserci dubbi sulla qualificazione del Napoli (1,15), con il Frosinone a 5,00.



Dopo aver aumentato a quattro punti il vantaggio in campionato grazie alla vittoria sulla Lazio e al pareggio di venerdì sera della Juventus a Genova, l'Inter capolista in Serie A e detentrice del trofeo inizia la difesa del titolo da San Siro ospitando un Bologna che in campionato vola. In lavagna, però, l'Inter è nettamente avanti: nei 90 minuti, «1» a 1,45, «X» a 4,50, «2» a 6,25, con l'Over a 1,70 e il Goal a 1,85 (stessa quota sul No Goal) avanti sull'Under a 2,00. Nel passaggio del turno, Inzaghi ai quarti a 1,20, Thiago Motta a 4,25.



Dopo i primi due ottavi, Juventus, Napoli e Inter resistono in testa alle quote antepost per la vittoria finale, tutte a 4,50. Alle loro spalle ancora il Milan a 5,50 e la coppia formata da Lazio e Roma a 8,00.