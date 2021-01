Calcio senza stop. Dopo il weekend di campionato e le partite di Milan e Inter per quanto riguarda la coppa nazionale, continua nel pomeriggio il programma degli, con il match dello Stadio Diego Armando Maradona tra ildi Gennaroe l'dell'emergente Alessio, che non è in panchina assieme a tre giocatori (Mancuso, Zurkowski e Pirrello), a causa della quarantena dovuta a un contatto con un positivo al Covid, in scena. I partenopei, reduci da un andamento altalenante in campionato che li ha portati comunque a giocarsi la qualificazione alla prossima Champions, incontrano i toscani, autori finora di una grande stagione che li ha portati al primo posto in Serie B: sfida non semplice dunque per i padroni di casa, che devono di nuovo fare a meno di Victor Osimhen, ancora positivo al Covid, e di Dries Mertens, di rientro dall'infortunio: previsto un ampio turnover anche in vista del campionato, così come per l'Empoli. Chi vince affronterà nei quarti di finale la vincente di Roma-Spezia, in programma martedì prossimo.- ​Questa è la prima sfida tra Napoli ed Empoli in Coppa Italia. L’Empoli ha vinto l’ultima sfida contro il Napoli considerando tutte le competizioni, dopo che i partenopei avevano ottenuto il successo in tutte le precedenti quattro. Il Napoli ha trovato il gol in tutte le ultime nove partite considerando tutte le competizioni (tutte in Serie A) contro l’Empoli, segnado 2.6 reti in media nel parziale, dopo che i toscani avevano mantenuto la porta inviolata nelle tre precedenti (due in Serie B e una nel massimo campionato). L’Empoli ha ottenuto una sola vittoria in casa del Napoli in tutte le competizioni in 12 precedenti (2N, 9P): successo che risale a febbraio 2008, con una vittoria per 3-1 in Serie A. Nelle 12 partite interne giocate contro l’Empoli in tutte le competizioni, il Napoli è rimasto a secco di gol solo una volta (nel febbraio 2002 in un pareggio a reti inviolate in Serie B). L’ultima squadra detentrice del titolo ad esser stata eliminata agli ottavi di finale di Coppa Italia, fu proprio il Napoli nella stagione 2012/13 contro il Bologna. Da quando la Coppa Italia prevede la partita degli ottavi di finale in gara unica, il Napoli ha passato il turno 10 volte su 12: le uniche eccezioni nel 2009/10 per mano della Juventus e nel 2012/13 contro il Bologna. Il Napoli ha incassato una sola rete nelle ultime cinque partite di Coppa Italia, marcatura subita contro l’Inter nel ritorno della semifinale della scorsa edizione.Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Petagna.​Furlan; Zappella, Casale, Viti, Terzic; Ricci, Damiani, Haas; Bajrami; Olivieri, Matos.​