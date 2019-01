A pochi giorni dalla sfida di campionato, terminata 0-0, Milan e Napoli si ritrovano l’una contro l’altra per i quarti di finale di Coppa Italia. Stavolta la gara è da dentro o fuori, chi vince stacca il pass per la semifinale contro la vincente tra Inter e Lazio. I bookmaker di Sisal Matchpoint, si legge in una nota, favoriscono gli azzurri, avanti a 2,26, il successo degli uomini di Gattuso vale 3,30, stessa quota per il pareggio. La squadra di Ancelotti è avanti anche nelle quote sul passaggio turno, la semifinale dei partenopei è infatti a 1,55, si sale a 2,30 per quella dei rossoneri. Anche gli scommettitori dicono Napoli, il 70% ha puntato sul segno 2 nel match e l’82% sugli azzurri in semifinale. Nel match di campionato il Napoli ha dominato ma non è riuscito a superare il muro difensivo rossonero, capace di subire appena 1 rete nelle ultime 4 gare. Stavolta la rete dei partenopei è probabile, offerta a 1,24, ma a segnare dovrebbero essere entrambe le squadre, opzione a 1,78.