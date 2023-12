Dopo le vittorie casalinghe contro Braga e Cagliari, il Napoli vuole sorridere anche in Coppa Italia. L’avversario al Maradona, sulla strada per i quarti di finale, sarà il Frosinone, che ha eliminato Pisa e Torino nel suo percorso nella competizione. La squadra di Walter Mazzarri parte favorita tra 1,41 e 1,42 nelle previsioni; la vittoria ospite oscilla tra 6,40 e 6,75, mentre il pareggio è fissato a 4,90. Offerta a 4,40 l’ipotesi supplementari, mentre l’eventualità dei calci di rigore si gioca a 8. Le due squadre si sono già incontrate in campionato alla prima giornata, quando il Napoli espugnò lo Stirpe con il risultato di 3-1. La possibilità di un altro Over è in vantaggio a 1,49 rispetto all’Under, quotato a 2,45. Molto probabilmente Mazzarri concederà riposo a Victor Osimhen. Sarà un’occasione per Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori: una rete dell’argentino vale 2,46, mentre si sale a 2,50 per il gol del centravanti della Nazionale. Di Francesco si affiderà al talento di Matias Soule, protagonista assoluto della prima parte di stagione: il suo timbro è in lavagna a 4,50.