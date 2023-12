Napoli-Frosinone (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Canale 5 e Mediaset Infinity) è una gara valevole per gli ottavi di finale in Coppa Italia. Arbitra Abisso, assistito da Bercigli e Ricci con Marinelli quarto uomo, Di Martino e Paganessi al Var.

Si gioca in gara secca: in caso di parità dopo i 90 minuti, si disputeranno i tempi supplementari e poi eventualmente si andrà ai calci di rigore. Chi passa il turno incontrerà la vincente di Juventus-Salernitana, in calendario giovedì 4 gennaio.



LE ULTIME - Senza Olivera, Elmas e Anguissa, Mazzarri ricorre al turnover in tutti i reparti con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia in panchina.

Dall'altra parte Di Francesco non può contare su Marchizza, Mazzitelli e Reinier. Rifiata Soulé, escluso dall'undici titolare.



LE PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Lindstrom, Simeone, Raspadori. All. Mazzarri.



FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Lirola; Bourabia, Barrenechea, Harroui; Kvernadze, Cheddira, Caso. All. Di Francesco.