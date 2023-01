Il Napoli padrone della Serie A, gli azzurri hanno nove lunghezze di vantaggio sul Milan secondo, fa il suo esordio in Coppa Italia ospitando una Cremonese che ha appena cambiato allenatore passando da Alvini a Ballardini. I ragazzi di Spalletti partono favoritissimi, secondo gli esperti, visto che il successo è dato a 1,22 contro il 13 dei lombardi e mentre la quota si dimezza fino a 6,50 per il pareggio. La forbice è ancora più ampia per il passaggio turno tanto che il Napoli ai quarti si gioca a 1,08, la qualificazione della Cremonese pagherebbe 8 volte la posta. L’ipotesi che la gara vada oltre il novantesimo è abbastanza remota: i supplementari sono offerti a 6,50, una soluzione ai calci di rigore addirittura a 14. Le due formazioni si sfidano per la quarta volta in Coppa Italia: gli azzurri hanno sempre vinto e i grigiorossi non hanno mai segnato. Un altro clean sheet per Meret è offerto a 1,78. Osimhen e compagni, dopo la cinquina contro la Juventus, confermano di essere una vera e propria macchina da gol: l’Over, a 1,44, è nelle corde della sfida. Spalletti potrebbe effettuare qualche cambio per far rifiatare i titolarissimi. Così sia Giovanni Simeone, a segno a 1,85, che Giacomo Raspadori, il cui gol è in quota a 2,25, sono pronti a cogliere l’occasione che potrebbe fornire il tecnico di Certaldo. Khvicha Kvaratskhelia potrebbe fare gli straordinari visto l’eccezionale momento di forma: il georgiano che sforna un’altra gara con gol e assist si gioca a 5,75. Ballardini, prima di trovare nuove soluzioni tattiche, si affida ai tre tenori dell’attacco: la rete di uno tra Dessers, Okereke o Ciofani è in quota a 5,00.