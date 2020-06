Ci si era lasciati con il gol di Fabian Ruiz a San Siro, decisivo per la vittoria del Napoli. E si ripartirà da lì, dalla magia dello spagnolo, in panchina oggi, nel ritorno della seconda semifinale di Coppa Italia: la squadra di Gattuso contro l'Inter di Conte, terza forza del campionato, circondata dai rumors di mercato, soprattutto per quanto riguarda il futuro di Lautaro Martinez, che oggi scenderà in campo al fianco di Romelu Lukaku.



TOCCA A ERIKSEN - La Juventus, che ha fatto 0-0 ieri con il Milan, e tanto le è bastato, attende di scoprire, quindi, chi affronterà nella finale di Roma, in programma il 17 giugno all'Olimpico. Da una parte il Napoli, che ha vinto ​due Coppe Italia nell'arco di nove anni, ma si troverà di fronte una squadra che, al San Paolo, l'ha messo ko per 3-1. Nerazzurri che potranno contare su Christian Eriksen, pronto a scendere in campo nel ruolo di trequartista alle spalle di Lukaku e Lautaro, quello a lui più congeniale.



I SINGOLI - Lorenzo Insigne, il più acclamato ieri dai tifosi, ha segnato il primo gol del Napoli nelle prime due uscite in Coppa Italia; Lautaro Martinez, invece, ha segnato il gol d'apertura di match per l'Inter in 12 diverse occasioni in stagione. Occhi anche su Dries Mertens: sembrava vicino ai nerazzurri per la prossima stagione, e invece è pronto a firmare il rinnovo di contratto coi partenopei. Tanta storie, anche di mercato, sono pronte a raccontarsi in questo Napoli-Inter.