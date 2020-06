È il giorno della finalissima. Il primo trofeo italiano dopo l’emergenza coronavirus è in palio all’Olimpico di Roma, di fronte ci sono Napoli e Juventus alle 21.00. La squadra di Rino Gattuso in semifinale ha vinto contro l’Inter, quella di Maurizio Sarri contro il Milan. Dirige l’incontro l’arbitro Doveri, al Var c’è Irrati. Anche per questo appuntamento Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE della gara:









LA DESIGNAZIONE



NAPOLI – JUVENTUS Mercoledì 17/06 h. 21.00



Doveri (assistenti Paganessi e Alassio; IV uomo Calvarese; Var Irrati, aVar Schenone)



14’ - Il Napoli chiede un rigore per una presunta trattenuta di Alex Sandro ai danni di Mario Rui in area di rigore: per l'arbitro Doveri non è calcio di rigore. Il Var non interviene: si tratta di un normale contatto di gioco, non da penalty. Corretta la decisione di arbitro e Var.