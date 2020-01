Dopo la giornata di campionato, riparte la Coppa Italia. E alle 15 il Napoli, in crisi, di Gennaro Gattuso, apre le porte del San Paolo al Perugia di Serse Cosmi. Ottavi di finale della competizione, il club partenopeo, con l'ex Milan in panchina, ha vinto una sola partita, all'ultimo minuto, contro il Sassuolo; mentre il Grifone riabbraccia il suo vecchio nuovo tecnico, pronto a debuttare, nuovamente, sulla panchina umbra 20 anni dopo la prima volta.



GIANT KILLER - Per arrivare a meritarsi il San Paolo, il Perugia, allora allenato da Massimo Oddo, ha sconfitto prima la Triestina, vincendo 1-0 grazie a Sgarbi, per poi eliminare il Brescia, al Renato Curi, vincendo 2-1 con le reti di Melchiorri e Buonaiuto, e il Sassuolo al Mapei Stadium, sempre per 2-1, con Nicolussi Caviglia e Mazzocchi sugli scudi. Giant Killer, lo definirebbero in Inghilterra, il Perugia. Che ora si gode la trasferta di Napoli.



GATTUSO E LA COPPA - Il Napoli si rituffa in una competizione vinta per 5 volte: nel '62, nel '76, nell'87, nel 2012 e nel 2014. Con Gattuso che, invece, da allenatore, ha perso una finale contro la Juventus, perdendo poi in semifinale la scorsa stagione contro la Lazio.