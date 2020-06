Questa sera alle 21 presso lo stadio San Paolo di Fuorigrotta scenderanno in campo Napoli e Inter per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.



La squadra di Gattuso dovrà mantenere il vantaggio acquisito all'andata grazie alla rete di Fabián Ruiz. Con l'obiettivo finale molto vicino non bisogna rischiare di perdere pedine importanti. Sono infatti diffidati Ospina, Manolas, Mario Rui e Fabián Ruiz. Il greco non sarà della gara causa infortunio, ma se dovesse scattare il cartellino giallo per uno degli altri tre giocatori allora sarà addio all'eventuale finale.